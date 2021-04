У Британії вже 25% дорослого населення отримали щеплення від COVID-19 обома дозами

Британія досягла позначки у 25% дорослого населення, щеплених обома дозами вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив прем’єр-міністр Борис Джонсон.

"Чверть дорослих у Британії отримали обидві дози вакцини від коронавірусу, що надає їм максимальний захист від вірусу. Це велике досягнення стало можливим завдяки невтомній роботі багатьох людей по всій країні", - заявив Джонсон.

A quarter of UK adults have received 2 doses of a COVID vaccine, giving them maximum protection against the virus.



This is a huge achievement made possible by the tireless work of so many across our country.



Please keep coming forward to get vaccinated when you are called.