У Британії вже 25% дорослого населення отримали щеплення від COVID-19 обома дозами

Британія досягла позначки у 25% дорослого населення, щеплених обома дозами вакцини від коронавірусу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив прем’єр-міністр Борис Джонсон.

"Чверть дорослих у Британії отримали обидві дози вакцини від коронавірусу, що надає їм максимальний захист від вірусу. Це велике досягнення стало можливим завдяки невтомній роботі багатьох людей по всій країні", - заявив Джонсон.

A quarter of UK adults have received 2 doses of a COVID vaccine, giving them maximum protection against the virus.



This is a huge achievement made possible by the tireless work of so many across our country.



Please keep coming forward to get vaccinated when you are called. pic.twitter.com/yDPkehJJNV — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 27, 2021

Він закликав британців приходити на щеплення, щойно вони отримають запрошення.

Як повідомляє ВВС, за останніми урядовими даними, першу дозу отримали понад 33,7 млн людей. Це більше половини дорослого населення.

Днями в Англії відкрили реєстрацію на щеплення для людей віком від 42 років. У Північній Ірландії вже можуть реєструватися люди з групи 35-39, в Уельсі - віком від 40 років, у Шотландії - поки від 45 років.

Тоді як у всіх країнах з кінця зими почалася нова хвиля епідемії, у Британії після піку заражень у грудні-січні щоденний приріст хворих продовжує спадати. Протягом квітня показники зазвичай коливалися між 2-3 тисячам випадків за добу.

Водночас прем'єр застеріг британців від послаблення пильності, зазначивши, що ризики досі залишаються, особливо через поширення нових штамів.