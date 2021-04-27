В Британии уже 25% взрослого населения получили прививки от COVID-19 обеими дозами

Великобритания достигла отметки в 25% взрослого населения, привитых обеими дозами вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил премьер-министр Борис Джонсон.

"Четверть взрослых в Великобритании получили обе дозы вакцины от коронавируса, что придает им максимальную защиту от вируса. Это большое достижение стало возможным благодаря неустанной работе многих людей по всей стране", - заявил Джонсон.

A quarter of UK adults have received 2 doses of a COVID vaccine, giving them maximum protection against the virus.



This is a huge achievement made possible by the tireless work of so many across our country.



Please keep coming forward to get vaccinated when you are called. pic.twitter.com/yDPkehJJNV — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 27, 2021

Он призвал британцев приходить на прививку, как только они получат приглашения.

Как сообщает ВВС, по последним правительственным данным, первую дозу получили более 33,7 млн человек. Это больше половины взрослого населения.

На днях в Англии открыли регистрацию на прививки для людей в возрасте от 42 лет. В Северной Ирландии уже могут регистрироваться люди из группы 35-39, в Уэльсе - в возрасте от 40 лет, в Шотландии - пока от 45 лет.

Тогда как во всех странах с конца зимы началась новая волна эпидемии, в Британии после пика заражений в декабре-январе ежедневный прирост больных продолжает спадать. В течение апреля показатели обычно колебались в районе 2-3 тысяч случаев в сутки.

В то же время премьер предостерег британцев от ослабления бдительности, отметив, что риски по-прежнему остаются, особенно из-за распространения новых штаммов.