В Британии уже 25% взрослого населения получили прививки от COVID-19 обеими дозами

Великобритания достигла отметки в 25% взрослого населения, привитых обеими дозами вакцины от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил премьер-министр Борис Джонсон.

"Четверть взрослых в Великобритании получили обе дозы вакцины от коронавируса, что придает им максимальную защиту от вируса. Это большое достижение стало возможным благодаря неустанной работе многих людей по всей стране", - заявил Джонсон.

