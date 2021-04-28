ЄС закликав Росію припинити переслідування організацій Навального
Високий представник ЄС Жозеп Боррель засудив призупинення владою Росії організацій, пов’язаних з опозиціонером Алексєєм Навальним.
Про це повідомляє "Європейська правда".
"Призупинення всієї діяльності організацій, пов'язаних з Алексєєм Навальним, в тому числі його Фонду протидії корупції суперечить міжнародним зобов'язанням Росії. Я закликаю російські органи влади переглянути останні рішення та припинити систематичні репресії щодо основних прав", - написав Боррель у Twitter.
Suspending all activities of organisations affiliated with Alexei @navalny incl his Anti-Corruption Foundation runs counter to Russia’s international obligations. I urge Russian authorities to reconsider recent decisions & to end their systematic crackdown on fundamental rights.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 27, 2021
Як повідомлялося, уряд Німеччини засудив заборону діяльності в Росії штабів опозиційного політика Алексєя Навального, який перебуває в ув'язненні.
Раніше московський міський суд призупинив діяльність штабів Навального до винесення рішення за позовом російської прокуратури про визнання цих організацій екстремістськими.
Прокуратура РФ у своєму позові вимагає визнати екстремістськими організаціями, а також заборонити і ліквідувати Фонд боротьби з корупцією (ФБК) і Фонд захисту прав громадян. Щодо цих організацій рішення, однак, ще не прийняті.
Прокуратура стверджує, що зазначені в позові організації "займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації".
За твердженнями прокуратури, "підконтрольні Навальному організації координуються зарубіжними центрами, які ведуть деструктивні дії відносно Росії".