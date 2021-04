ЄС закликав Росію припинити переслідування організацій Навального

Високий представник ЄС Жозеп Боррель засудив призупинення владою Росії організацій, пов’язаних з опозиціонером Алексєєм Навальним.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Призупинення всієї діяльності організацій, пов'язаних з Алексєєм Навальним, в тому числі його Фонду протидії корупції суперечить міжнародним зобов'язанням Росії. Я закликаю російські органи влади переглянути останні рішення та припинити систематичні репресії щодо основних прав", - написав Боррель у Twitter.

Suspending all activities of organisations affiliated with Alexei @navalny incl his Anti-Corruption Foundation runs counter to Russia’s international obligations. I urge Russian authorities to reconsider recent decisions & to end their systematic crackdown on fundamental rights.