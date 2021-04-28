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ЕС призвал Россию прекратить преследование организаций Навального

Среда, 28 апреля 2021, 09:14

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель осудил приостановление властями России организаций, связанных с оппозиционером Алексеем Навальным.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Приостановление всей деятельности организаций, связанных с Алексеем Навальным, в том числе его Фонда противодействия коррупции противоречит международным обязательствам России. Я призываю российские органы власти пересмотреть последние решения и прекратить систематические репрессии в отношении основных прав", - написал Боррель в Twitter.

Как сообщалось, правительство Германии осудило запрет деятельности в России штабов оппозиционного политика Алексея Навального, который находится в заключении.

Ранее московский городской суд приостановил деятельность штабов Навального до вынесения решения по иску российской прокуратуры о признании этих организаций экстремистскими.

Прокуратура РФ в своем иске требует признать экстремистскими организациями, а также запретить и ликвидировать Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и Фонд защиты прав граждан. По этим организаций решение, однако, еще не приняты.

Прокуратура утверждает, что указанные в иске организации "занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

По утверждениям прокуратуры, "подконтрольные Навальному организации координируются зарубежными центрами, ведут деструктивные действия в отношении России".

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Боррель Навальный
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