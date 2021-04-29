Група євродепутатів запропонувала видворити російських дипломатів при ЄС

Понад 70 депутатів Європейського парламенту направили лист високому представнику Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозепу Боррелю, запропонувавши видворити з Брюсселя російських дипломатів, акредитованих при ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал ERR.

У ролі ініціатора акції виступив депутат Європарламенту від Естонії Ріхо Террас.

За його словами, за допомогою цього заходу ЄС продемонструє свою солідарність з Чехією, яка постраждала від дій диверсантів, які імовірно працювали під прикриттям російської дипмісії в Празі.

"Серед дипломатів Російської Федерації, акредитованих в Брюсселі, є велика кількість співробітників розвідки, особистості яких повинні бути відомі європейській владі. Оскільки нещодавно стало відомо, що російські агенти влаштували вибух в Європі, в результаті якого загинули два громадянина країн-членів Європейського союзу, ми не можемо просто похитати головою, але повинні відреагувати на такий акт рішучими кроками ", - заявив Террас.

Політик уточнив, що його ініціативу підтримали в тому числі ще троє депутатів Європарламенту від Естонії - Андрус Ансіп, Свен Міксер і Яак Мадісон.

В цілому заклик Терраса підписали понад 70 депутатів Європарламенту від шістнадцяти країн.

У Європейському союзі є постійне представництво Російської Федерації, в якому працюють більше 60 російських дипломатів.

Висилка російських дипломатів може бути ініційована високим представником Євросоюзу Жозепом Боррелем, але остаточне рішення буде приймати Рада Євросоюзу.