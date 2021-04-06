У Румунії неподалік кордону з Україною виявили новий варіант коронавірусу

Новий варіант коронавірусу, що має характеристики британського штаму B1.1.7, так і мутацію E484K, яка, згідно з деякими дослідженнями, може знизити ефективність вакцин проти вірусу, був виявлений в Румунії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

Новий варіант виявили у лікарні швидкої допомоги округу Сучава, що неподалік кордону з Україною, у пацієнта, який не відвідував Велику Британію нещодавно.

"До трьох тривожних варіантів, які мають походження з Великої Британії (рядок B.1.1.7, назва VOC202012 / 01), Південної Африки (рядок B.1.351, назва 501Y.V2 15) та Бразилії (рядок P. 1, назва P.1), Інститут громадського здоров'я Англії додав у лютому новий варіант вірусу (рядок B.1.1.7 + E484K, назва VOC202102 / 02). Хоча кількість випадків, що були ідентифіковані за новим варіантом (B.1.1.7 + E484K), в даний час є відносно низькою (лише 43 випадки представлені у британському звіті від 1 квітня 2021 р.), головне занепокоєння викликає здатність варіантів, що містять мутацію E484K, проявляти більшу стійкість до антитіл, генерованих вакциною, таким чином знижуючи ефективність вакцин", - йдеться у доповіді Сучавського університету "Штефан чел Маре" (USV).

У березні новий варіант (B.1.1.7 + E484K) був введений як такий, що викликає занепокоєння, і до списку Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC), який контролює епідеміологічну ситуацію на рівні ЄС.