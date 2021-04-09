ЄС виділить додаткові 121,5 млн євро на нагальні потреби боротьби з пандемією

Рада ЄС 9 квітня затвердила додаткове фінансування з бюджету ЄС в розмірі 121,5 мільйона євро для задоволення нагальних потреб блоку, пов'язаних з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Ради.

Ці кошти будуть виділені, зокрема, на підготовку так званих "паспортів вакцинації" - цифрових зелених сертифікатів, які покликані полегшити вільне пересування під час пандемії COVID-19; зміцнення потенціалу держав-членів по виявленню і моніторингу нових варіантів вірусу SARS-CoV-2; розробку нових аналізів полімеразної ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією для кожного нового варіанту вірусу; моніторинг коронавірусу і його різновидів в стічних водах тощо.

Кошти будуть взяті з фінансового інструменту ЄС Резерв солідарності і надзвичайної допомоги, який призначений для допомоги державам-членам і третім країнам в надзвичайних ситуаціях. Вони будуть спрямовані до Європейського центру з профілактики та контролю захворювань (ECDC).

Очікується, що Європейський парламент обговорить цю фінансову підтримку на наступному тижні, щоб затвердити її на пленарному засіданні в кінці квітня.