В Україну можуть прибути експерти НАТО з протидії гібридним загрозам - Стефанішина

В Північно-Атлантичному Альянсі обговорюють з Україною можливе відправлення групи експертів з боротьби із гібридними загрозами.

Про це повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина після зустрічі з Девідом ван Вілом, помічником генсека з питань новітніх безпекових викликів.

"Ми обговорили з Девідом ван Вілом пропозицію відправити в Україну групу підтримки для боротьби з гібридними загрозами, що надаватиме допомогу з конкретних питань. Ми вітаємо цей крок. Оскільки Україна постійно є ціллю гібридних атак, ми дуже зацікавлені в обміні досвідом з НАТО щодо ефективного реагування на них", - написала Ольга Стефанішина.

Discussed w/@davidvanweel a proposal to send to Ukraine counter-hybrid support team,which provide tailored targeted assistance.We welcome this step. Being a target of constant hybrid attacks,Ukraine is highly interested in the exchange of expertise with NATO on effective response pic.twitter.com/3y4xn4FWA1