ЗМІ: Ердоган відклав візит до Байдена

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відклав заплановану поїздку до Вашингтона для зустрічі з президентом США Джо Байденом у Білому домі 9 травня.

Як пише "Європейська правда", про це Bloomberg на умовах анонімності повідомив високопосадовець.

За його словами, Туреччина вирішила відкласти візит, а затримка із візитом пов'язана зі зміною в графіку Ердогана.

Хоча представник Білого дому заявив, що зустріч президентів не анонсували, офіційні представники обох країн у приватних розмовах підтвердили агентству, що візит планується.

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Співрозмовник Bloomberg зауважив, не уточнюючи деталей, що Анкара та Вашингтон обговорять нову дату візиту Ердогана.

Водночас американські посадовці на умовах анонімності підтвердили, що турецька сторона скасувала візит, але Ердоган, можливо, захоче приїхати в більш зручний час пізніше.

Обидві країни підтвердили плани до наступного року спільно виробляти 155-мм артилерійські снаряди, які вкрай необхідні Києву.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 9 травня вирушить з офіційним візитом до США.

Перед цим посадовці США і Туреччини обговорили в Анкарі питання покращення безпекових та енергетичних зв'язків в межах прагнень відновити відносини.

За даними ЗМІ, Сполучені Штати ведуть перемовини про збільшення закупівель вибухових речовин у Туреччині для збільшення виробництва артилерійських боєприпасів, оскільки союзники намагаються доставити вкрай необхідні боєприпаси в Україну.

Перед цим у Пентагоні заявили, що наразі повернення Туреччини до програми з виробництва винищувачів F-35 не обговорюється.