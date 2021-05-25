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Генеральний секретар ОБСЄ відвідає Україну

Вівторок, 25 травня 2021, 11:43

Цього тижня генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід відвідає Україну для зустрічей з високопосадовцями України та поїздки на схід країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на сайт ОБСЄ.

Під час візиту Шмід планує провести переговори з чиновниками вищого рівня, включаючи віцепрем'єра та міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексія Резнікова, міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та Дмитра Разумкова, голову українського парламенту.

Основна тема переговорів – криза на сході України та навколо неї, а також шляхи посилення співпраці між ОБСЄ та Україною.

Під час свого візиту генеральний секретар також зустрінеться з працівниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) та Координатором проєктів ОБСЄ в Україні. Вона також зустрінеться з представниками міжнародних гуманітарних організацій, а також з представниками громадянського суспільства та молодіжними активістами.

Хельга Шмід також планує відвідати східну Україну, щоб на власні очі побачити ситуацію в районах, що постраждали від конфлікту.

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