Зеленський хоче підписати аналог Будапештського меморандуму для України

Президент України Володимир Зеленський пропонує підписати з західними партнерами новий план для України на зразок Будапештського меморандуму, який надавав би їй певні безпекові гарантії ще до членства в НАТО і охоплював одразу усі безпекові питання - Донбасу, Криму та російського газопроводу "Північного потоку-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський сказав в інтерв’ю Frankfurter Allgemeine Zeitung, стенограму якого наводить пресслужба Офісу президента.

"Україна може мати план "Б", коли Україна отримує повністю свою територіальну цілісність, отримує свої території, і це буде закріплено не в умовному чомусь на зразок Будапештського меморандуму, який можуть порушувати. А будуть серйозні гравці – Євросоюз, США, які закріплюють статус України в безпековій ситуації. Це справді може бути для того, щоб вийти з колапсу, у якому зараз перебуває Європа. У нас є розуміння такого плану, і відверто скажу, що я збирався говорити про такий план з президентом Байденом, тому що це вже за межами Нормандського формату", - зазначив Зеленський.

Він уточнив, що цей план потрібно запустити до майбутнього членства України в НАТО.

"Цей план – про те, що ми сьогодні зупиняємо війну, сьогодні гарантуємо Україні безпеку, сьогодні вирішуємо питання енергетичної безпеки, окрім територіальної цілісності. І якщо ми сьогодні це робимо – це є швидка альтернатива… Ми маємо отримати всі гарантії, щоб у майбутньому, через два-три роки, знову не опинитись у складній ситуації, коли Європа зніме санкції з Росії", - зазначив Зеленський, додавши, що це має включати і певні гарантії військового характеру, і енергетичну безпеку, і все інше.

"Нормандський формат", за його словами, має стати частиною цього більш масштабного плану.

У цьому інтерв’ю Володимир Зеленський також висловився за те, щоб Німеччина підтримала Україну поставками зброї.





