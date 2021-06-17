У суді щодо MH17 завершили демонстрацію всіх доказів у справі 

У суді щодо обставин загибелі рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній" влітку 2014 року над зоною бойових дій на сході України завершили демонстрацію всіх доказів у справі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Судді надають великої ваги записам телефонних розмов між бойовиками, а також даним стільникового зв’язку, оскільки це дозволяє встановити місцезнаходження осіб, залучених до транспортування "Бука" та його застосування.

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17 червня під час процесу особливо детально обговорювали роль Ігоря Гіркіна, яку прокуратура вважає значною, з огляду на перехоплені розмови. Вважається, що він був активно був залучений до "замовлення" і транспортування "Бука".

Підозрюваний Олег Пулатов наполягає, що бойовики знали про прослушку, тому нібито поширювали у розмовах неправдиву інформацію, а підозрюваний Сєргєй Дубінський заявляє, що записи розмов підроблені.

Сторона звинувачення, водночас, навела заперечення тверджень про те, що докази у справі містять дезінформацію.

Нагадаємо, Окружний суд Гааги розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17 у березні 2020 року.

Підсудні - росіяни Сергєй Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко - досі не брали участі у слуханнях. Пулатов - єдиний, хто призначив захисну групу, решту судять заочно. Через свого адвоката Пулатов заперечував свою причетність.

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