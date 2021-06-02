Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Конгрес США готується змусити Байдена до санкцій проти "Північного потоку-2" - Зеркаль

В МЗС обіцяють Лукашенку санкції у разі запуску рейсів до окупованого Криму

Надання Україні ПДЧ буде наступним логічним кроком щодо членства в НАТО - сенатор США

Єврокомісія представила план зміцнення Шенгенської зони






Посол заспокоїв Німеччину щодо відновлення ядерного статусу України

Середа, 2 червня 2021, 20:51

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що відновлення статусу ядерної держави наразі не стоїть на порядку денному в Україні.

Про це він розповів у інтерв'ю військовому журналу ".loyal", пише "Європейська правда".

У квітні Мельник в інтерв'ю Deutschlandfunk закликав Захід надати Україні сучасне озброєння і негайно прийняти в НАТО, в іншому разі, за його словами, на порядку денному постане питання відновлення ядерного статусу.

Зараз дипломат переконує, що ця тема  на порядку денному не стоїть.

"Що ж стосується відновлення статусу ядерної держави, то тут я хотів би поки заспокоїти наших німецьких друзів – на даному етапі ця тема для нас не стоїть на порядку денному", - зазначив посол в інтерв'ю.

Водночас Мельник підкреслив: більшість українців переконані, що відмова від ядерних арсеналів свого часу була фатальною помилкою.

"Сьогодні ми залишилися з порожніми руками. Тому що Росія як найпотужніша ядерна країна світу захопила військовою силою сім відсотків території України. Решта підписантів меморандуму не перешкодили цьому воєнному вторгненню. Це означає надзвичайну втрату довіри, у тому числі і для режиму нерозповсюдження ядерної зброї", - сказав Мельник.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
powered by lun.ua