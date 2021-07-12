В ЕС допустили заморозку визового режима с Беларусью из-за мигрантов на границах Литвы

В Еврокомиссии допускают приостановление визового режима с Беларусью из-за вероятной роли Минска в массовом прибытии нелегальных мигрантов в Литву и Польшу через территорию Беларуси.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на заседании комитетов Европарламента, где обсуждали ситуацию на границах Литвы.

"Я отвечаю в том числе за визовую политику, и я готова рассмотреть приостановление визового режима с Беларусью в связи с этой ситуацией. Конечно, мы хотим сохранить связь с обычными белорусами, но, по моему мнению, такой шаг можно рассмотреть" , - сказала она.

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Еврокомиссар добавила, что в этой ситуации ЕС должен быть готов задействовать все доступные инструменты.

"Миграционную проблему нельзя превращать в инструмент для достижения политических целей. Литва должна получить достаточную поддержку от Евросоюза", - подчеркнула она.

Йоханссон рассказала также, что Еврокомиссия готова выделить Литве 10 млн евро для реагирования на наплыв мигрантов. Эти деньги смогут быть выделены из различных фондов Евросоюза в августе.

Напомним, за последний месяц в Литву через территорию Беларуси прибыло беспрецедентное количество нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Две большие группы мигрантов из Беларуси задержали и на границе Польши.

2 июля в связи с этим Литва объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба и начала установку забора из колючей проволоки на границе с Беларусью.

Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex отправит в Литву вертолеты для наблюдения за границей с Беларусью, а также другое оборудование и специалистов.

В МИД Литвы предложили ЕС ввести против Минска новые санкции в связи с ролью Беларуси в разжигании миграционной кризиса. В правительстве Литвы считают увеличение числа нелегалов организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса по поводу репрессиях против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.