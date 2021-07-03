У Ватикані десять осіб, включно з кардиналом, судитимуть за фінансові злочини

Відомий італійський кардинал опинився серед 10 осіб, яких у суботу відправили до суду у Ватикані, звинувативши у фінансових злочинах, включаючи розкрадання, відмивання грошей, шахрайство, вимагання та зловживання службовим становищем.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Кардинал Анджело Беччіу, раніше високопоставлений чиновник адміністрації Ватикану, а також двоє найвищих посадових осіб Ватиканського підрозділу фінансової розвідки постануть перед судом 27 липня через багатомільйонний скандал, пов’язаний із придбанням Ватиканом будинку у Лондоні.

73-річний Беччіу, якого Папа звільнив з посади священика минулого року за нібито непотизм, і який протягом двох років розслідування наполягав на своїй невинуватості, став найвищим чиновником Ватикану, якого звинувачують у фінансових злочинах.

Минулого тижня Папа особисто дав необхідне схвалення щодо обвинувачення Беччіу.

Звинувачення Беччіу включають розкрадання та зловживання службовим становищем. Італійку, яка працювала на нього, звинуватили в розкраданні, а колишнього секретаря кардинала, священика, звинуватили у вимаганні.

Беччіу заявив, що став жертвою "махінації", і повторив про свою "абсолютну невинність".

Двом італійським брокерам, Джанлуїджі Торзі та Раффаеле Мінціоне, пред'явлено звинувачення у розкраданні, шахрайстві та відмиванні грошей.

Згідно з обвинувальним висновком, також було звинувачено чотири компанії, пов'язані з окремими відповідачами, дві в Швейцарії, одна в США і одна в Словенії.