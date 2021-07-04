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У Польщі українці вакцинуються найбільше серед іноземців

Неділя, 4 липня 2021, 17:48

У Польщі станом на 30 червня частково чи повністю вакцинувалися майже 30 тисяч іноземців, з яких найбільшу групу становлять громадяни України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у відповіді Міністерств охорони здоров'я Польщі на запит Укрінформу.

"До кінця червня загалом 29 212 іноземців скористалися правом вакцинуватися проти COVID-19 у Польщі. Найбільшу групу становлять громадяни України. Першу дозу вакцини або однодозову вакцину Janssen (Johnson & Johnson) отримали 10 632 громадянина України, натомість дві дози – 1 797 українців",- повідомили у МОЗ.

Українці вакцинуються у Польщі на тих самих підставах, що й громадяни країни. Вакцина для них є безкоштовною.

Іноземці, які мають польський ідентифікаційний код (PESEL), отримують електронне направлення на щеплення автоматично. В іншому випадку потрібно отримати направлення особисто у лікаря першого контакту на підставі закордонного паспорта.

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