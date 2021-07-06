Латвійські прикордонники проситимуть допомоги армії у разі напливу мігрантів з Білорусі

Державна прикордонна охорона Латвії готується до напливу нелегальних мігрантів на східному кордоні країни і планує попросити допомоги у Національних збройних сил, а також у Міністерства оборони.

Про це в інтерв'ю на Латвійському радіо повідомив голова прикордонної охорони Гунтіс Пуятс, передає "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Пуятс зазначив, що на відміну від Литви, ситуація на кордоні Латвії і Білорусі поки спокійна. Проте, вже починаючи з кінця травня, охорона кордону проходить в посиленому режимі і ризики безпеки ростуть. У зв'язку з цим глава прикордонної охорони звернувся до Міністерства оборони і Національних збройних сил з проханням направити на кордон 50 додаткових працівників. Це дозволить подвоїти інтенсивність патрулювання на кордоні.

За словами Пуятса, ризики порушень на кордоні Латвії вкрай високі, в тому числі через наплив нелегальних мігрантів на кордоні з Литвою. На його думку, прикордонна охорона повинна діяти проактивно, щоб ресурси персоналу і інтенсивність нагляду були на необхідному рівні "коли все почнеться".

На даний момент в центрах розміщення іноземців вільні кілька сотень місць, а в разі абсолютно напруженої ситуації Латвія може наслідувати приклад Литви і оголосити надзвичайну ситуацію в країні. Це допоможе підключити до вирішення проблем самоврядування і запустити інші механізми цивільної оборони, розповів Пуятс.

Як уже повідомлялося, Литва оголосила надзвичайну ситуацію в країні через наплив нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю. Влада Литви підозрює, що режим Александра Лукашенка свідомо спрямовує на кордон з Литвою нелегальних мігрантів. У свою чергу, Латвія запросила на кордон з Білоруссю фахівців з охорони кордону агентства Frontex.