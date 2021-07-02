Агентство ЄС відправило підкріплення Литві та Латвії для охорони кордону з Білоруссю

Європейське агентство Frontex спрямувало місію прикордонників до Литви та Латвії для посилення охорони їхніх кордонів з Білоруссю.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба агентства.

Frontex вчинив так на запит Литви та Латвії, що надійшов у червні - у зв’язку зі значним зростанням кількості випадків незаконного перетину кордону з боку Білорусі останніми тижнями.

"Прикордонники надаватимуть підтримку Латвії та Литві у нагляді за кордоном та інших функціях управління кордоном. Операція починається із розгортання 10 співробітників з патрульними авто, чисельність яких поступово збільшуватиметься", - зазначають у повідомленні.

Лише за червень на незаконному перетині кордону з Білорусі до Литви впіймали понад 400 осіб - у шість разів більше, ніж загальна кількість таких спроб за 2020 рік.

У Латвії не спостерігалося такого стрімкого зростання кількості незаконних перетинів кордону, але країна теж вирішила звернутися до Frontex, діючи на випередження.

"Ми дуже стурбовані ситуацією на кордоні з Білоруссю. Проблема міграції стає серйозною – не тільки для Литви, але для всього ЄС, тому що пересилання мігрантів через кордон з ЄС стало офіційною позицією Білорусі. Це означає, що число мігрантів драматично зросло в останні місяці і ми повинні це вирішити", - заявляв президент Литви Гітанас Науседа перед червневим самітом лідерів ЄС.

За його словами, мігранти, що нелегально перетинають білорусько-литовський кордон, походять з різних країн, але в основному з Ірану, Іраку та Сирії.

В кінці травня Александр Лукашенко заявив, що досі Мінськ зупиняв наркотики і мігрантів на кордоні з Литвою, але після міжнародної реакції на примусову посадку пасажирського літака Ryanair і введення нових санкцій цього робити не буде.