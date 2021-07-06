Естонія відправляє підмогу Литві для охорони кордону з Білоруссю
Естонська служба поліції та прикордонного контролю (PPA) відправить у Литву бригаду своїх співробітників для допомоги з нелегальними перетинами білорусько-литовського кордону.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це повідомили у пресслужбі відомства.
"Ризик нелегальної міграції на литовсько-білоруському кордоні у найближчому майбутньому залишиться високим. Тому ми відправляємо на допомогу Литві команду ESTPOL5", - розповів заступник керівника відомства Егерт Белітшев.
Команда з 10 прикордонників вирушить до Литви у середу, 7 липня. Спершу планувалося, що п’ять з них поїдуть до Словенії для іншої місії.
Вони перебуватимуть в Литві один місяць. Конкретні завдання команди визначать на місці.
Хоча у самій Естонії зараз немає загрози міграційної кризи, прикордонна служба підготувала план дій на такі випадки та у липні-серпні проведе спеціальні навчання.
Нагадаємо, останніми тижнями Литва потерпає від безпрецедентного напливу незаконних мігрантів з території Білорусі. З початку року на кордоні з Литвою затримали 1232 нелегальних мігрантів - в 15 разів більше, ніж за увесь 2020 рік, при цьому рекордним став останній тиждень. Лише за останні чотири дні прикордонники Друскінінської застави затримали 416 людей.
2 липня Литва у зв’язку з цим оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу.
Мігранти, що нелегально перетинають білорусько-литовський кордон, походять з різних країн, але в основному з Ірану, Іраку та Сирії. Як вони опиняються у Білорусі, достеменно невідомо.
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