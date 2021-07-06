Естонія відправляє підмогу Литві для охорони кордону з Білоруссю

Естонська служба поліції та прикордонного контролю (PPA) відправить у Литву бригаду своїх співробітників для допомоги з нелегальними перетинами білорусько-литовського кордону.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT, про це повідомили у пресслужбі відомства.

"Ризик нелегальної міграції на литовсько-білоруському кордоні у найближчому майбутньому залишиться високим. Тому ми відправляємо на допомогу Литві команду ESTPOL5", - розповів заступник керівника відомства Егерт Белітшев.

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Команда з 10 прикордонників вирушить до Литви у середу, 7 липня. Спершу планувалося, що п’ять з них поїдуть до Словенії для іншої місії.

Вони перебуватимуть в Литві один місяць. Конкретні завдання команди визначать на місці.

Хоча у самій Естонії зараз немає загрози міграційної кризи, прикордонна служба підготувала план дій на такі випадки та у липні-серпні проведе спеціальні навчання.

Нагадаємо, останніми тижнями Литва потерпає від безпрецедентного напливу незаконних мігрантів з території Білорусі. З початку року на кордоні з Литвою затримали 1232 нелегальних мігрантів - в 15 разів більше, ніж за увесь 2020 рік, при цьому рекордним став останній тиждень. Лише за останні чотири дні прикордонники Друскінінської застави затримали 416 людей.

2 липня Литва у зв’язку з цим оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу.

Мігранти, що нелегально перетинають білорусько-литовський кордон, походять з різних країн, але в основному з Ірану, Іраку та Сирії. Як вони опиняються у Білорусі, достеменно невідомо.

В уряді вважають це організованою акцією режиму Лукашенка проти Литви за її жорстку позицію щодо репресій у Білорусі та підтримку білоруської опозиції.

Європейське агентство Frontex спрямувало місію прикордонників до Литви та Латвії для посилення охорони їхніх кордонів з Білоруссю.

Президент Європейської ради Шарль Мішель під час візиту до Вільнюса засудив "спроби інструменталізувати нелегальну міграцію задля тиску на країни ЄС" з боку Мінська.