Литва усилит границу с Беларусью военными из-за ситуации с мигрантами

Премьер Литвы Ингрида Шимоните рассказала о планах усилить литовскую границу с Беларусью военными и установить дополнительные физические заграждения, чтобы усложнить попадание в страну нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как известно, последнюю неделю Литва фиксирует беспрецедентное количество незаконных пересечений границы с территории Беларуси. С начала года в Литву пробрались уже более 1400 нелегальных мигрантов, в разы больше, чем в 2020 году, большинство из них - за последний месяц. Эти люди прибыли в основном из стран Ближнего Востока и Африки. 2 июля Литва в связи с этим объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба.

В правительстве Литвы считают это организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию в отношении репрессий против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.

"Мы рассматриваем этот процесс как гибридную агрессию, направленную не только против Литвы, но и всего ЕС. Это связано с принципиальной позицией ЕС и Литвы по поводу сфальсифицированных выборов и репрессий против гражданского общества ... Мы считаем, что институты белорусского режима активно и пассивно участвуют в организации этого потока мигрантов и созданиют условия для пересечения границы. Целью мы видим причинение ущерба нашей стране и дестабилизацию", - отметила премьер Литвы.

Она рассказала, что силы пограничников пополнят военными, чтобы увеличить количество людей, которые физически осуществляют надзор за границей.

Кроме того, планируется строительство дополнительного физического барьера. Ингрида Шимоните уточнила, что речь идет не о "каменной стене", а заграждениях легкого типа, и это планируется делать в отдельных секторах.

Она подчеркнула, что военные в коем случае не будут применять оружие против мигрантов и задействованы именно в качестве подкрепления для пограничников.

Параллельно будут обустраивать места для компактного проживания мигрантов, которым удалось попасть в Литву, на время рассмотрения их заявок на получение убежища.

Шимоните отметила, что среди людей, которые пытаются через Беларусь попасть в Литву, не так много тех, кто может рассчитывать на статус беженца. "Как правило, это люди, которые хотят лучшей жизни для своей семьи и наслушались историй о" молочныхе реках" в ЕС, поэтому готовы отдать последние деньги (чтобы попасть туда - ред.)", - сказала премьер.

Ингрида Шимоните рассказала, что на следующей неделе совершит визит в Грецию для изучения их опыта решения проблемы незаконной миграции.

Напомним, европейское агентство Frontex уже направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью. Небольшую миссию пограничников отправила также Эстония.

Президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Вильнюс осудил "попытки инструментализировать нелегальную миграцию для давления на страны ЕС" со стороны Минска.