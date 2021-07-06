Не тільки Литва: мігрантів з Білорусі почали затримувати на кордоні Польщі

Польські прикордонники затримали 40 осіб за незаконний перетин кордону із Білорусі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Прикордонної служби Польщі.

Співробітники Підляшського відділення прикордонної служби затримали 19 іноземців, які не мали жодних документів, що дозволяли б їм залишатися на території Польщі.

Пізніше затримали ще 21 особу. Усі затримані - 40 громадян Афганістану: 6 дітей, 21 чоловік, 13 жінок. Їх помістили до міграційного центру в очікування рішення суду.

В останні дні інформація щодо масового незаконного перетину кордону з Білорусі надходить з Литви.

Загалом з початку року литовські прикордонники затримали вже 1232 нелегальних мігрантів з Білорусі - в 15 разів більше, ніж за увесь 2020 рік, при цьому рекордним став останній тиждень. Лише за останні чотири дні прикордонники Друскінінської застави затримали 416 людей.

Президент Європейської ради Шарль Мішель під час візиту до Вільнюса засудив "спроби інструменталізувати нелегальну міграцію задля тиску на країни ЄС" з боку Мінська.