Президент Євроради назвав ситуацію на кордоні Литви спробою тиску з боку Мінська

Президент Європейської ради Шарль Мішель під час візиту до Вільнюса засудив "спроби інструменталізувати нелегальну міграцію задля тиску на країни ЄС" з боку Мінська.

Про це він заявив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми засуджуємо усі спроби інструменталізувати нелегальну міграцію задля здійснення тиску на країн-членів ЄС. Литва може розраховувати на повну підтримку та солідарність шляхом мобілізації інструментів Frontex та діалогу з країнами, що залучені до процедур повернення та реадмісії", - заявив Шарль Мішель.

We condemn all attempts to instrumentalise illegal migration to exert pressure on EU member states.#Lithuania can count on our full support and solidarity through the mobilisation of @Frontex & dialogue with countries involved in return & readmission procedures.@GitanasNauseda pic.twitter.com/FskpijoP91