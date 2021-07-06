Президент Євроради назвав ситуацію на кордоні Литви спробою тиску з боку Мінська

Президент Європейської ради Шарль Мішель під час візиту до Вільнюса засудив "спроби інструменталізувати нелегальну міграцію задля тиску на країни ЄС" з боку Мінська.

Про це він заявив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Ми засуджуємо усі спроби інструменталізувати нелегальну міграцію задля здійснення тиску на країн-членів ЄС. Литва може розраховувати на повну підтримку та солідарність шляхом мобілізації інструментів Frontex та діалогу з країнами, що залучені до процедур повернення та реадмісії", - заявив Шарль Мішель.

We condemn all attempts to instrumentalise illegal migration to exert pressure on EU member states.#Lithuania can count on our full support and solidarity through the mobilisation of @Frontex & dialogue with countries involved in return & readmission procedures.@GitanasNauseda pic.twitter.com/FskpijoP91 — Charles Michel (@eucopresident) July 5, 2021

"Кордони Литви - це європейські кордони. ЄС застосував санкції проти Білорусі і продовжить захищати та просувати свої цінності. Ви можете розраховувати на більшу підтримку ЄС для Литви", - додав він.

Литовські прикордонники ще не оголосили, скільки мігрантів впіймали на незаконному перетину кордону з Білорусі за добу з понеділка на вівторок. За неділю і ранок понеділка 5 липня в країну пробралися 134 мігранти.

Загалом з початку року на кордоні з Литвою затримали вже 1232 нелегальних мігрантів - в 15 разів більше, ніж за увесь 2020 рік, при цьому рекордним став останній тиждень. Лише за останні чотири дні прикордонники Друскінінської застави затримали 416 людей.

2 липня Литва у зв’язку з цим оголосила режим екстремальної ситуації національного масштабу. Прем’єрка Інгріда Шимоніте закликала ЄС надати Литві більшу підтримку у цій ситуації.

Мігранти, що нелегально перетинають білорусько-литовський кордон, походять з різних країн, але в основному з Ірану, Іраку та Сирії. Як вони опиняються у Білорусі, достеменно невідомо.

В уряді вважають це організованою акцією режиму Лукашенка проти Литви за її жорстку позицію щодо репресій у Білорусі та підтримку білоруської опозиції.

Європейське агентство Frontex спрямувало місію прикордонників до Литви та Латвії для посилення охорони їхніх кордонів з Білоруссю.

Нагадаємо, в кінці травня Александр Лукашенко заявив, що досі Мінськ зупиняв наркотики і мігрантів на кордоні з Литвою, але після міжнародної реакції на примусову посадку пасажирського літака Ryanair і введення нових санкцій цього робити не буде.