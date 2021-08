З Кабула евакуювали британського студента, який поїхав туди у відпустку

З Кабула літаком британської армії евакуювали 21-річного британського студента, який приїхав в Афганістан на відпочинок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Студент-фізик поділився в соціальних мережах, що вибрав Афганістан, тому що любить "темний" і "екстремальний" туризм. Раніше він відвідував Чорнобиль в Україні.

21-річний Майлз Ратледж з Бірмінгема у вівторок повідомив у соцмережах, що перебуває у списку для евакуації з Кабула.

Через кілька годин він опублікував відео, на якому він у бронежилеті і кілька десятків інших людей перебувають у літаку британських ВПС. "Щасливий кінець: приземлився в Дубаї завдяки блискучим співробітникам британської армії. Все гаразд!" - написав хлопець.

🚨 | NEW: Footage of student Miles Routledge on board a crowded British military planepic.twitter.com/JdosZ6SHqm