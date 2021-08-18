З Кабула евакуювали британського студента, який поїхав туди у відпустку

З Кабула літаком британської армії евакуювали 21-річного британського студента, який приїхав в Афганістан на відпочинок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Студент-фізик поділився в соціальних мережах, що вибрав Афганістан, тому що любить "темний" і "екстремальний" туризм. Раніше він відвідував Чорнобиль в Україні.

21-річний Майлз Ратледж з Бірмінгема у вівторок повідомив у соцмережах, що перебуває у списку для евакуації з Кабула.

Через кілька годин він опублікував відео, на якому він у бронежилеті і кілька десятків інших людей перебувають у літаку британських ВПС. "Щасливий кінець: приземлився в Дубаї завдяки блискучим співробітникам британської армії. Все гаразд!" - написав хлопець.

🚨 | NEW: Footage of student Miles Routledge on board a crowded British military planepic.twitter.com/JdosZ6SHqm — News For All (@NewsForAllUK) August 17, 2021

У понеділок хлопець повідомив, що він та інші цивільні особи, включаючи деяких інших британських громадян, отримали безпечний притулок у будівлі в Кабулі, яка перебуває під контролем НАТО.

Представник міністерства закордонних справ Британії, коментуючи історію студента, зазначив, що вони знають про його справу, і що "безпека британських громадян є нашим головним пріоритетом, тому з 21 квітня ми закликаємо британських громадян покинути Афганістан комерційним шляхом", - сказав прессекретар.

Він нагадав, що 6 серпня через загрозливу ситуацію в Афганістані міністерство оновило свої рекомендації, "щоб переконати британських громадян негайно виїхати і повідомити нам про свої плани від'їзду".

Історію Ратледжа розкритикували в інтернеті через його рішення поїхати з туристичною метою в країну, куди влада вже понад два десятиліття радять утриматися від будь-яких поїздок, крім необхідних.

На думку критиків, студент зайняв місце когось із громадян Афганістану, чиє життя перебуває під загрозою через прихід "Талібану".

Подруга студента розповіла BBC, що не здивована його рішенням поїхати туди. "Якби хто-небудь, кого я знав, збирався б поїхати в Афганістан, то це був би він", - зазначила вона.

Ратледж заявив в соціальних мережах, що не шкодує про своє рішення поїхати в країну.

Тепер студенту за власний кошт доведеться повернутись з Дубаю до Британії, де йому доведеться відправитися в карантинний готель. Афганістан перебуває в червоному списку Британії через високий рівень поширення коронавірусу. Майлзу доведеться заплатити 2285 фунтів стерлінгів за десятиденне перебування у готелі.