С Кабула эвакуировали британского студента, который поехал туда в отпуск

С Кабула самолетом британской армии эвакуировали 21-летнего британского студента, приехавшего в Афганистан на отдых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Студент-физик поделился в социальных сетях, что выбрал Афганистан, потому что любит "темный" и "экстремальный" туризм. Ранее он посещал Чернобыль в Украине.

21-летний Майлз Ратледж из Бирмингема во вторник сообщил в соцсетях, что находится в списке для эвакуации из Кабула.

Через несколько часов он опубликовал видео, на котором он в бронежилете и несколько десятков других людей находятся в самолете британских ВВС. "Счастливый конец: приземлился в Дубае благодаря блестящим сотрудникам британской армии. Все в порядке!" - написал парень.

🚨 | NEW: Footage of student Miles Routledge on board a crowded British military planepic.twitter.com/JdosZ6SHqm — News For All (@NewsForAllUK) August 17, 2021

В понедельник он сообщил, что он и другие гражданские лица, включая других британских граждан, получили безопасное убежище в здании в Кабуле, которое находится под контролем НАТО.

Представитель министерства иностранных дел Великобритании, комментируя историю студента, отметил, что они знают о его деле, и что "безопасность британских граждан является нашим главным приоритетом, поэтому с 21 апреля мы призываем британских граждан покинуть Афганистан коммерческим путем", - сказал пресс-секретарь.

Он напомнил, что 6 августа из-за угрожающей ситуации в Афганистане министерство обновило свои рекомендации, "чтобы убедить британских граждан немедленно уехать и сообщить нам о своих планах отъезда".

Историю Ратледжа раскритиковали в интернете из-за его решения поехать с туристической целью в страну, куда власть уже более двух десятилетий советует воздержаться от любых поездок, кроме необходимых.

По мнению критиков, студент занял место одного из граждан Афганистана, чья жизнь находится под угрозой из-за прихода "Талибана".

Подруга студента рассказала BBC, что не удивлена его решением поехать туда. "Если бы кто-нибудь, кого я знаю, собирался бы поехать в Афганистан, то это был бы он", - отметила она.

Ратледж заявил в социальных сетях, что не жалеет о своем решении поехать в страну.

Теперь студенту за свой счет придется вернуться из Дубая в Британию, где ему предстоит отправиться в карантинный отель. Афганистан находится в красном списке Британии из-за высокого уровня распространения коронавируса. Майлзу придется заплатить 2285 фунтов стерлингов за десятидневное пребывание в гостинице.