С Кабула эвакуировали британского студента, который поехал туда в отпуск

С Кабула самолетом британской армии эвакуировали 21-летнего британского студента, приехавшего в Афганистан на отдых.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Студент-физик поделился в социальных сетях, что выбрал Афганистан, потому что любит "темный" и "экстремальный" туризм. Ранее он посещал Чернобыль в Украине.

21-летний Майлз Ратледж из Бирмингема во вторник сообщил в соцсетях, что находится в списке для эвакуации из Кабула.

Через несколько часов он опубликовал видео, на котором он в бронежилете и несколько десятков других людей находятся в самолете британских ВВС. "Счастливый конец: приземлился в Дубае благодаря блестящим сотрудникам британской армии. Все в порядке!" - написал парень.

