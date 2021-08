У Франції низка мерів висловили готовність прийняти людей, що втікають з Афганістану

Мери низки великих міст Франції сказали, що готові прийняти афганських біженців, які втікають з країни після приходу до влади "Талібану" - у відповідь на слова президента Еммануеля Макрона, який почав говорити про втікачів з Афганістану як загрозу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Макрон заявив, що потрібно "готуватися і захиститися від значних потоків нелегальних мігрантів, які можуть створити небезпеку для тих, хто їх приймає".

"Пане Макрон, у нас є можливості гідно прийняти людей", - відреагував мер Ліону Грегорі Дусе, заявивши, що його місто "готове підтримати обов’язок людяності".

Lyon répondra au devoir d'humanité de la France et est prête à accueillir les Afghanes et Afghans qui cherchent refuge en France et arriveront ces prochains jours sur notre sol. @EmmanuelMacron nous avons les capacités d'accueillir dignement. https://t.co/JvL6YMjQWe