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У Франції низка мерів висловили готовність прийняти людей, що втікають з Афганістану

Середа, 18 серпня 2021, 17:02

Мери низки великих міст Франції сказали, що готові прийняти афганських біженців, які втікають з країни після приходу до влади "Талібану" - у відповідь на слова президента  Еммануеля Макрона, який почав говорити про втікачів з Афганістану як загрозу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Макрон заявив, що потрібно "готуватися і захиститися від значних потоків нелегальних мігрантів, які можуть створити небезпеку для тих, хто їх приймає". 

"Пане Макрон, у нас є можливості гідно прийняти людей", - відреагував мер Ліону Грегорі Дусе, заявивши, що його місто "готове підтримати обов’язок людяності".

Мер Парижа Анн Ідальго поширила заклик генсека ООН до всіх країн світу бути готовими прийняти біженців з Афганістану. 

Мер Гренобля Ерік Пйоль заявив, що слова Макрона "ганебні для Франції" та що Гренобль готовий прийняти біженців.

Мер Марселю Бенуа Ааян запевнив, що місто відкрите для "усіх переслідуваних, кому потрібно вижити і жити, будь вони з Кабулу чи з іншого місця". 

Готовність приймати втікачів з Афганістану висловив також мер Клермон-Ферран, зазначивши, що "потрібно діяти відповідно до своїх цінностей", а також мери Безансону, Страсбургу й Туру.  

Проте були й протилежні реакції. Так, мер Ніцци Крістіан Естрозі сказав, що не хотів би приймати афганців. 

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