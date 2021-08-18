У Франції низка мерів висловили готовність прийняти людей, що втікають з Афганістану

Мери низки великих міст Франції сказали, що готові прийняти афганських біженців, які втікають з країни після приходу до влади "Талібану" - у відповідь на слова президента Еммануеля Макрона, який почав говорити про втікачів з Афганістану як загрозу.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє BFMTV.

Макрон заявив, що потрібно "готуватися і захиститися від значних потоків нелегальних мігрантів, які можуть створити небезпеку для тих, хто їх приймає".

"Пане Макрон, у нас є можливості гідно прийняти людей", - відреагував мер Ліону Грегорі Дусе, заявивши, що його місто "готове підтримати обов’язок людяності".

Lyon répondra au devoir d'humanité de la France et est prête à accueillir les Afghanes et Afghans qui cherchent refuge en France et arriveront ces prochains jours sur notre sol. @EmmanuelMacron nous avons les capacités d'accueillir dignement. https://t.co/JvL6YMjQWe — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) August 17, 2021

Мер Парижа Анн Ідальго поширила заклик генсека ООН до всіх країн світу бути готовими прийняти біженців з Афганістану.

Мер Гренобля Ерік Пйоль заявив, що слова Макрона "ганебні для Франції" та що Гренобль готовий прийняти біженців.

Мер Марселю Бенуа Ааян запевнив, що місто відкрите для "усіх переслідуваних, кому потрібно вижити і жити, будь вони з Кабулу чи з іншого місця".

Готовність приймати втікачів з Афганістану висловив також мер Клермон-Ферран, зазначивши, що "потрібно діяти відповідно до своїх цінностей", а також мери Безансону, Страсбургу й Туру.

Face aux drames humains en cours en Afghanistan, Clermont-Ferrand exprime sa solidarité et sera au rendez-vous pour accueillir celles et ceux qui sont menacés dans leur liberté.



Nous devons être à la hauteur de nos valeurs. — Olivier BIANCHI (@olivierbianchi1) August 17, 2021

Maire écologiste, je réponds au devoir d'humanité de la France et annonce que ma ville de #Besançon est prête à accueillir les Afghanes et Afghans qui cherchent refuge en France et arriveront sur notre sol. @EmmanuelMacron nous avons les capacités d'accueillir dignement. — Anne Vignot (@Anne_Vignot) August 17, 2021

Проте були й протилежні реакції. Так, мер Ніцци Крістіан Естрозі сказав, що не хотів би приймати афганців.

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