Во Франции ряд мэров выразили готовность принять беженцев из Афганистана

Мэры ряда крупных городов Франции сказали, что готовы принять афганцев, бегущих из страны после прихода к власти "Талибана" - в ответ на слова президента Эммануэля Макрона, который начал говорить о беженцах из Афганистана как угрозе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает BFMTV.

Макрон заявил, что нужно "готовиться и защититься от значительных потоков нелегальных мигрантов, которые могут создать опасность для тех, кто их принимает".

"Господин Макрон, у нас есть возможности достойно принять людей", - отреагировал мэр Лиона Грегори Дусе, заявив, что его город "готов поддержать обязанность человечности".

Lyon répondra au devoir d'humanité de la France et est prête à accueillir les Afghanes et Afghans qui cherchent refuge en France et arriveront ces prochains jours sur notre sol. @EmmanuelMacron nous avons les capacités d'accueillir dignement. https://t.co/JvL6YMjQWe