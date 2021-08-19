Польща надішле в Афганістан 100 військових для допомоги в евакуації

Президент Польщі Анджей Дуда підписав рішення про відправку в Афганістан військового контингенту у кількості 100 осіб для допомоги в евакуації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Рішенням передбачається використання польського військового контингенту з 18 серпня по 16 вересня.

Після того, як таліби взяли владу в Афганістані, людей, стурбованих безпекою себе та своїх родичів, евакуюють в аеропорту Кабула. Польща також бере участь у акції, надсилаючи повітряний транспорт громадянам Польщі та афганцям, які співпрацювали з польською владою.

Як пояснює голова Бюро нацбезпеки Польщі Павел Солох, завданням польського військового контингенту в Афганістані буде співпраця з силами інших країн під час евакуації, бойових завдань він не виконуватиме.

"Незважаючи на завершення операції НАТО в Афганістані, ми несемо спільну відповідальність за безпеку польських громадян, які там перебувають, а також країн-союзників та країн-партнерів, включаючи громадян Афганістану, які працюють з нами" - підкреслив він.