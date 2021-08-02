У Білорусі журналістові дали 1,5 роки колонії за "образу Лукашенка"

У Білорусі засудили до 1,5 років колонії журналіста видання "Першы рэгіён" Сергія Гордієвича за образу самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка та двох міліціонерів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

Вирок оголосив Іванівський суд 2 серпня. Першими про вирок написали колеги журналіста.

50-річного Гордієвича звинувачують в образі Александра Лукашенка та двох міліціонерів у чаті Телеграм-каналу "Реальный Дрогичин". Як деталізує правозахисний центр "Вясна", його визнали винним за трьома статтями - образа представників влади у зв’язку з виконанням службових обов’язків, розповсюдження завідомо неправдивих і таких, що завдають шкоди репутації іншої особи, даних, що містять звинувачення у скоєнні тяжкого злочину, та публічна образа президента Білорусі. Журналістові присудили 1 рік і 6 місяців позбавлення волі у виправній колонії загального режиму, запобіжний захід змінили з підписки про невиїзд на тримання під вартою.

До терміну йому зарахували декілька днів затримання і термін домашнього арешту.

На додачу, від Гордієвича вимагають сплатити компенсацію по 2 тисячі білоруських рублів за "моральну шкоду", завдану двом міліціонерам.

Журналіста затримали 22 грудня 2020 року на шляху з його міста Дрогичин до Бреста і тримали під арештом 72 години, в квартирі провели обшук. Після того Гордієвич відбув кілька місяців домашнього арешту, у травні запобіжний захід змінили на підписку про невиїзд.

Гордієвич не визнав своєї провини і відмовлявся давати покази.

Вирок мали оголосити ще 19 липня, але через погіршення стану здоров’я Гордієвича розгляд справи продовжили.