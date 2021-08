Афганська телеведуча публічно заявила, що її перестали пускати на роботу

Телеведуча Шабнам Давран з державного афганського телеканалу RTA Pushto заявила, що її перестали пускати на роботу, попри обіцянки "Талібану", що жінки не втратять дозвіл працювати.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP, про це вона заявила у відеозверненні.

"Після зміни влади я прийшла в офіс, як завжди - але, на жаль, мене не впустили, хоча я мала редакційне посвідчення. Моїх колег-чоловіків пропустили, а мені сказали, що я більше не можу виконувати свою роботу, тому що "система змінилася".

Afghan woman TV news anchor stopped from working.



Shabnam Dawran, a news anchor with state channel RTA Pushto, has released a video saying she went to her office and was told to return home, despite assurances by the Taliban that women would be allowed to work under their rule pic.twitter.com/DUL5dpfist