Афганистан: телеведущая публично заявила, что ее перестали пускать на работу

Телеведущая Шабнам Давран с государственного афганского телеканала RTA Pushto заявила, что ее перестали пускать на работу, несмотря на обещания "Талибана", что женщины не потеряют разрешение работать.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, об этом она заявила в видеообращении.

"После смены власти я пришла в офис, как всегда - но, к сожалению, меня не пустили, хотя у меня было редакционное удостоверение. Моих коллег-мужчин пропустили, а мне сказали, что я больше не могу выполнять свою работу, потому что" система изменилась".

Shabnam Dawran, a news anchor with state channel RTA Pushto, has released a video saying she went to her office and was told to return home, despite assurances by the Taliban that women would be allowed to work under their rule pic.twitter.com/DUL5dpfist