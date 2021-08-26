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У Шотландії пожежа серйозно пошкодила самопроголошене "місце народження" Гаррі Поттера

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Четвер, 26 серпня 2021, 09:28

Популярне серед фанатів книг про Гаррі Поттера кафе "Будинок слонів" в Единбурзі серйозно пошкоджене у результаті пожежі в сусідній кондитерській.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.

Пожежа спалахнула у вівторок у кондитерській Valerie, яка теж серйозно постраждала. Для ліквідації пожежі було задіяно понад 60 пожежників і 12 пожежних машин.

 
Фото: Rachel_DC91

Шотландська пожежно-рятувальна служба повідомила, що один з членів її екіпажу був доставлений в лікарню в якості запобіжного заходу.

"Будинок слонів" пошкоджений від диму і застосування води. На кадрах, поширених після пожежі, видно кафе без вікон, зруйнований інтер'єр і сміття, яке лежить зовні.

 
Кадр BBC

Власник закладу Девід Тейлор сказав BBC, що він спустошений серйозним збитком, завданим його бізнесу. Він сказав, що кафе, ймовірно, буде закрите на кілька місяців на ремонт.

"Будинок слонів" є постійною зупинкою шанувальників Гаррі Поттера. На кафе давно висіла вивіска, що оголошувала його "місцем народження" вигаданого юного чарівника.

Роулінг заперечувала, що історії про Гаррі Поттера народилися тут. За її словами, вона почала писати їх ще до того, як переїхала в Единбург. Але письменниця підтвердила, що часто бувала в кафе, коли писала серію книг.

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