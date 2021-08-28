Україна та Молдова погодили оновлення угоди про ЗВТ

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єрка Молдови Наталія Гавріліце підписали протокол між Кабміном України та урядом Молдови внесення змін до Угоди про вільну торгівлю.

Як повідомляє Урядовий портал, документ був підписаний під час зустрічі 28 серпня, пише "Європейська правда".

За словами Дениса Шмигаля, зміни до угоди про вільну торгівлю передбачають, що в торгівлі між Україною й Молдовою застосовуватимуться Пан-євро-середземноморські правила походження товарів (Регіональна конвенція про пан-євро-середземноморські преференційні правила походження).

"Це велика зміна в торгових відносинах. Перехід на ці правила походження товарів об’єднує українську й молдовську Угоди про асоціацію з ЄС в одну систему. Рік тому ми зробили такий крок із Грузією. Тож тепер ми поєднуємо торгові режими усіх держав Асоційованого тріо між собою та з ЄС… Цей протокол є ще одним кроком до виходу країн "Асоційованого тріо" з торгових відносин СНД і переходу до ЄС-центричної економіки", — заявив Денис Шмигаль.

Прем’єр зазначив, що система пан-євро-середземноморської кумуляції дозволяє торгувати товарами, які вироблені з компонентів, що можуть походити з усіх країн у цій системі.

Як деталізує молдовське NewsMaker, зміни передбачають, що виробники з України зможуть імпортувати у Молдову сировину та компоненти для переробки, а потім експортувати кінцеву продукцію у ЄС. Товари при цьому будуть отримувати сертифікати про молдовске походження і за них не потрібно буде сплачувати мита.

Наталія Гаврилиця зазначила, що зміни сприятимуть інвестиціям та спонукатимуть бізнес "повною мірою використовувати існуючий торговий режим з ЄС".