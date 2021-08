Орбан звинуватив Єврокомісію в "тиску" і "втручанні" після звіту щодо верховенства права

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував останній звіт Єврокомісії, у якому лунали зауваження до ситуації з верховенством права в Угорщині, та назвав його "інструментом тиску" і "спробою втручання" у роботу незалежних інституцій в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", лист-відповідь трьома мовами опублікувала міністр юстиції Юдіт Варга.

У листі від імені уряду Орбан вказує, що звіт Єврокомісії спирається на думки громадських організацій, які "фінансуються із-за кордону або самою Єврокомісією", та що при цьому не наводяться докази і не береться до уваги позиція угорських органів влади.

Hungary has been attacked on an unprecedented scale only because the protection of #children and families is our priority, and in view of this, we are unwilling to let #LGBTQ lobby into our schools and kindergartens. pic.twitter.com/dtj9h5hJAh