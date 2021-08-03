Орбан звинуватив Єврокомісію в "тиску" і "втручанні" після звіту щодо верховенства права

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан розкритикував останній звіт Єврокомісії, у якому лунали зауваження до ситуації з верховенством права в Угорщині, та назвав його "інструментом тиску" і "спробою втручання" у роботу незалежних інституцій в країні.

Як повідомляє "Європейська правда", лист-відповідь трьома мовами опублікувала міністр юстиції Юдіт Варга.

У листі від імені уряду Орбан вказує, що звіт Єврокомісії спирається на думки громадських організацій, які "фінансуються із-за кордону або самою Єврокомісією", та що при цьому не наводяться докази і не береться до уваги позиція угорських органів влади.

Hungary has been attacked on an unprecedented scale only because the protection of #children and families is our priority, and in view of this, we are unwilling to let #LGBTQ lobby into our schools and kindergartens. pic.twitter.com/dtj9h5hJAh — Judit Varga (@JuditVarga_EU) August 3, 2021

Орбан називає звіт "однобоким" та "політично упередженим" і стверджує, що "дискримінація щодо Угорщини очевидна, якщо порівнювати його зі звітами щодо інших країн". В іншому пункті він стверджує, що угорське законодавство не тільки відповідає європейським стандартам, але й "надає значно ширші інституційні гарантії, аніж законодавство багатьох інших країн-членів".

"Єврокомісія очікує, щоб незалежні конституційні органи Угорщини ухвалювали рішення, які Комісія в конкретних випадках вважає бажаними - незалежно від фактів та правил. Це є зловживанням владою", - заявляє Орбан.

Він також відкидає зауваження Єврокомісії щодо боротьби з корупцією та свободи ЗМІ і громадських організацій, зазначаючи, що "на відміну від медійного ландшафту Західної Європи, де домінують ліві та ліберальні ЗМІ, в Угорщині ситуація більш збалансована, тому що до громадськості можуть доноситися усі політичні погляди".

"Звіт Єврокомісії 2021 року щодо верховенства права є черговим інструментом політичного тиску. Він не надає об’єктивної і ґрунтовної картини ситуації в Угорщині чи інших країнах-членах і не може слугувати основою для подальших механізмів чи процедур ЄС… Уряд засуджує спроби втручання ЄК у роботу незалежних конституційних органів Угорщини", - заявляє Віктор Орбан.

Звіт Єврокомісії щодо ситуації з верховенством права вийшов 20 липня. Він надає загальний огляд та містить розділи про кожну з країн ЄС.

Окрім зауважень до Угорщини, документ містить зауваження і на адресу Польщі, зокрема щодо незалежності суддів та поєднання однією особою посад генпрокурора і міністра юстиції.

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