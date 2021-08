Орбан обвинил Еврокомиссию в "давлении" и "вмешательстве" после отчета о верховенстве права

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал последний отчет Еврокомиссии, в котором звучали замечания к ситуации с верховенством права в Венгрии, и назвал его "инструментом давления" и "попыткой вмешательства" в работу независимых институтов в стране.

Как сообщает "Европейская правда", письмо-ответ на трех языках опубликовала министр юстиции Юдит Варга.

В письме от имени правительства Орбан указывает, что отчет Еврокомиссии опирается на мнения общественных организаций, которые "финансируются из-за границы или же Еврокомиссией", и при этом не приводятся доказательства и не принимается во внимание позиция венгерских органов власти.

Hungary has been attacked on an unprecedented scale only because the protection of #children and families is our priority, and in view of this, we are unwilling to let #LGBTQ lobby into our schools and kindergartens. pic.twitter.com/dtj9h5hJAh