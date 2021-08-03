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Орбан обвинил Еврокомиссию в "давлении" и "вмешательстве" после отчета о верховенстве права

Вторник, 3 августа 2021, 14:11

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал последний отчет Еврокомиссии, в котором звучали замечания к ситуации с верховенством права в Венгрии, и назвал его "инструментом давления" и "попыткой вмешательства" в работу независимых институтов в стране.

Как сообщает "Европейская правда", письмо-ответ на трех языках опубликовала министр юстиции Юдит Варга.

В письме от имени правительства Орбан указывает, что отчет Еврокомиссии опирается на мнения общественных организаций, которые "финансируются из-за границы или же Еврокомиссией", и при этом не приводятся доказательства и не принимается во внимание позиция венгерских органов власти. 

Орбан называет отчет "однобоким" и "политически предвзятым" и утверждает, что "дискриминация в отношении Венгрии очевидна, если сравнивать его с отчетами относительно других стран". В другом пункте он утверждает, что венгерское законодательство не только соответствует европейским стандартам, но и "предоставляет более широкие институциональные гарантии, чем законодательство многих других стран-членов".

"Еврокомиссия ожидает, чтобы независимые конституционные органы Венгрии принимали решения, Комиссия в конкретных случаях считает желательными - независимо от фактов и правил. Это злоупотреблением властью", - заявляет Орбан.

Он также отвергает замечания Еврокомиссии по борьбе с коррупцией и свободы СМИ и общественных организаций, отмечая, что "в отличие от медийного ландшафта Западной Европы, где доминируют левые и либеральные СМИ, в Венгрии ситуация более сбалансированная, так как до общественности могут доноситься все политические взгляды".

"Отчет Еврокомиссии 2021 года в сфере верховенства права является очередным инструментом политического давления. Он не дает объективной и основательной картины ситуации в Венгрии и других странах-членах и не может служить основой для дальнейших механизмов или процедур ЕС... Правительство осуждает попытки вмешательства ЕК в работу независимых конституционных органов Венгрии ", - заявляет Виктор Орбан.

Отчет Еврокомиссии относительно ситуации с верховенством права вышел 20 июля. Он предоставляет общий обзор и содержит разделы о каждой из стран ЕС.

Кроме замечаний в Венгрию, документ содержит замечания и в адрес Польши, в частности о независимости судей и сочетании в одном лице должностей генпрокурора и министра юстиции.

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