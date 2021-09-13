Ле Пен оголосила про участь у виборах президента Франції

Лідер французької правої партії "Національні збори" Марін Ле Пен оголосила про свою третю участь у президентській кампанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Ле Пен сказала, що стане "президентом французьких свобод" після пандемії COVID-19, звинувативши президента Еммануеля Макрона в створенні "суспільства під наглядом", маючи на увазі рішення влади зробити обов'язковим "паспорти здоров'я" для відвідування громадських місць.

Ле Пен і Макрон, за прогнозами, змагатимуться на президентських виборах у квітні наступного року, і зараз опитування показують, що вона програє Макрону в другому турі голосування.

Однак у Ле Пен є потенційний суперник - скандальна телезірка Ерік Земмур, який завойовує вкрай правих виборців обіцянкою жорсткого підходу до імміграції та ісламу. Хоча він ще офіційно не оголосив про висунення своєї кандидатури, президентські амбіції Земмура не є секретом у Франції. Це може розколоти правий електорат, а опитування припускають, що він отримає до 8% голосів.

Земмур був кілька разів засуджений за розпалювання ненависті, і його антиліберальна риторика про політику ідентичності, імміграції та гендеру регулярно викликає суперечки.

Виступаючи перед журналістами перед мітингом, Ле Пен назвала Земмура тенденцією "третьої людини", яка часто захоплює ЗМІ під час президентських виборів.

Однак вона визнала, що Земмур може нашкодити її перспективам, якщо все-таки вступить у президентські перегони. "Якщо його кандидатура пройде до кінця, це може перешкодити мені обігнати Макрона в першому раунді", - сказала Ле Пен.

Нагадаємо, мер Парижа Анн Ідальго оголосила про плани взяти участь у президентських виборах 2022 року.