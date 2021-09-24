До чого може привести суперечка щодо шахти між Польщею та Чехією

Цими днями Cуд ЄС ухвалив рішення, яке викликало шквал невдоволення як у чинної польської влади, так і у членів профспілок. Польща має сплачувати Єврокомісії штраф у розмірі 500 тис. євро щоденно через роботу вугільної шахти неподалік кордонів Чехії та Німеччини, яка шкодить їхньому довкіллю.

Про деталі міжнародного скандалу та про фактори, які впливають на непоступливість сторін, читайте в статті кандидата політичних наук, провідного фахівця Дипломатичної академії України ім. Геннадія Удовенка Станіслава Желіховського Вугілля важливіше за Євросоюз: чи піде Польща на порушення рішення Суду ЄС.

Суперечка між Прагою та Варшавою щодо води та збереження природного середовища в регіоні, де знаходиться шахта "Турув", триває вже три роки.

Чехи скаржаться, що, незважаючи на будівництво греблі, щоб зупинити потік води з Чехії до шахти, рівень ґрунтових вод на чеському боці кордону продовжує знижуватися.

Втім, шахта "Турув", на якій видобувають буре вугілля, та однойменна електростанція є вкрай важливими об’єктами для Польщі.

Минулого року міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Міхал Куртика продовжив ліцензію на видобуток бурого вугілля в Туруві ще на шість років — до 2026-го. Однак у планах передбачено, що шахта працюватиме аж до 2044 року.

У лютому чеська влада передала справу про копальню до Суду ЄС.

На їхню думку, розширення польської шахти загрожує, зокрема, доступу до води в регіоні міста Ліберець.

У травні Суд ЄС в якості запобіжного заходу наказав негайно припинити видобуток корисних копалин до винесення рішення, але Польща відмовилася його виконувати.

Польський уряд почав переговори з чеською стороною щодо Турува. Обидві сторони були близькі до угоди. Прем’єр Польщі навіть повідомив, що Чеська Республіка погодилася відкликати свою заяву.

Своєю чергою, у Чехії оголосили, що уряд країни не відкликатиме скаргу доти, доки не буде підписано угоду з Польщею. Навіть більше, пізніше Прага уточнила свій позов, вимагаючи стягнення штрафу в розмірі 5 млн євро за кожен день затримки виконання Польщею рішення Суду ЄС. А ще згодом до позову Чехії проти Польщі вирішила приєднатися і Європейська комісія.

20 вересня віцепрезидент Суду Євросоюзу ухвалила рішення про те, що з огляду на неприпинення вуглевидобутку в шахті "Турув" Польща має сплачувати Єврокомісії штраф у розмірі 500 тис. євро щоденно до виконання рішення від 21 травня.

Попри те, що вимоги Праги були знижені в десять разів, це рішення викликало вкрай гостру реакцію Варшави.

Чому ні Польща, ні Чехія не пішли на поступки у цьому питанні і як воно може позначитися на Євросоюзі читайте в статті Станіслава Желіховського Вугілля важливіше за Євросоюз: чи піде Польща на порушення рішення Суду ЄС.