К чему может привести спор из-за шахты между Польшей и Чехией

На днях Суд ЕС принял решение, которое вызвало шквал недовольства как у действующей польской власти, так и у членов профсоюзов. Польша должна платить Еврокомиссии штраф в размере 500 тыс. евро ежедневно из-за работы угольной шахты недалеко границ Чехии и Германии, что вредит их окружающей среде.

О деталях международного скандала и о факторах, которые влияют на неуступчивость сторон, читайте в статье кандидата политических наук, ведущего специалиста Дипломатической академии Украины им. Геннадия Удовенко Станислава Желиховского Уголь важнее Евросоюза: пойдет ли Польша на нарушение решения суда ЕС.

Спор между Прагой и Варшавой из-за воды и сохранения природной среды в регионе, где находится шахта "Турув", продолжается уже три года.

Чехи жалуются, что, несмотря на строительство плотины, чтобы остановить поток воды из Чехии в шахты, уровень грунтовых вод на чешской стороне границы продолжает снижаться.

Впрочем, шахта "Турув", на которой добывают бурый уголь, и одноименная электростанция крайне важны для Польши.

В прошлом году министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртика продлил лицензию на добычу бурого угля в Турув еще на шесть лет - до 2026-го. Однако в планах предусмотрено, что шахта будет работать вплоть до 2044 года.

В феврале чешские власти передали дело о шахте в Суд ЕС.

По их мнению, расширение польской шахты грозит, в частности, доступа к воде в регионе города Либерец.

В мае Суд ЕС в качестве меры пресечения приказал немедленно прекратить добычу полезных ископаемых до вынесения решения, но Польша отказалась его выполнять.

Польское правительство начало переговоры с чешской стороной по Туруву. Обе стороны были близки к соглашению. Премьер Польши даже сообщил, что Чешская Республика согласилась отозвать свое заявление.

В свою очередь, в Чехии объявили, что правительство страны не будет отзывать жалобу, пока не будет подписано соглашение с Польшей. Более того, позже Прага уточнила свой иск, требуя взыскания штрафа в размере 5 млн евро за каждый день задержки выполнения Польшей решение Суда ЕС. А еще позже к иску Чехии против Польши решила присоединиться и Европейская комиссия.

20 сентября вице-президент Суда Евросоюза принял решение о том, что, учитывая непрекращение угледобычи в шахте "Турув", Польша должна платить Еврокомиссии штраф в размере 500 тыс. евро ежедневно до выполнения решения от 21 мая.

Несмотря на то, что требования Праги были снижены в десять раз, это решение вызвало крайне острую реакцию Варшавы.

Почему ни Польша, ни Чехия не пошли на уступки в этом вопросе и как он может отразиться на Евросоюзе читайте в статье Станислава Желиховского Уголь важнее Евросоюза: пойдет ли Польша на нарушение решения суда ЕС.