У Чорногорії блокували дороги, щоб завадити інтронізації митрополита Сербської церкви

Кілька тисяч протестувальників у суботу використовували шини, каміння та транспортні засоби, щоб перекрити дороги, які ведуть до міста Цетіньє на південному заході Чорногорії, намагаючись зупинити проведення Сербською православною церквою церемонії інтронізації свого нового митрополита.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Чорногорія вийшла зі свого союзу з Сербією у 2006 році, але її церква не отримала автономії і залишилася під сербською православною церквою, що зробило її символом певного впливу Сербії.

Противники інтронізації Йоанікія II на вищу духовну посаду, відому як митрополит Чорногорії та архієпископ Цетіньє, у суботу проштовхнулися через поліцейські барикади, взявши під контроль дороги, що ведуть до міста.

В одному випадку поліція застосувала сльозогінний газ, але це не змогло розігнати протестувальників, які заявили, що будуть тримати барикади всю ніч.

Протестувальники також зняли паркан, який поліція поставила навколо монастиря в Цетіньє, де в неділю вранці має відбутися інтронізація.

"Ми сьогодні на барикадах, тому що нам набридло, що Белград заперечує нашу націю і говорить нам, які наші релігійні права. Усі релігійні об'єкти (церкви), побудовані в Чорногорії, належать людям тут і державі Чорногорія ", - заявила протестувальниця Анжела Іванович.

Натомість у столиці Подгориці тисячі людей зібралися, щоб привітати сербського патріарха, який прибув у суботу вдень. Ніхто з представників церкви не говорив про можливість перенесення дати чи місця проведення церемонії інтронізації.

Деталі суперечки про те, чи буде Чорногорія зближуватися із "Сербським миром", читайте у статті про церковний закон, що розколов Чорногорію та у публікації Чорногорія у шпагаті: як поєднати курс на ЄС та любов до "русcкого мира".