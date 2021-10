У вулкана на Канарах відкрилася нова тріщина, з’явились два нові потоки лави

Вночі 1 жовтня у вулкана Кумбре-В’єха на острові Ла-Пальма, що вивергається вже майже два тижні, відкрилась нова тріщина.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Pais.

В Інституті геології (IGME) повідомили, що нова тріщина відкрилась близько 2:20 ночі, утворивши два нові потоки лави. Повідомляється, що вони значно рідкіші за попередні.

Це вже третя тріщина і, враховуючи основний кратер - четверте джерело виверження лави. Досі найбільше лави вивергалося з тріщини, що відкрилась на минулому тижні.

Один з потоків лави, що рушив північніше основного, загрожує місту Лос-Льянос-де-Арідане, найбільшому на острові. Мешканців сусіднього з ним Тодоке евакуювали невдовзі після початку виверження, потік лави поглинув значну частину його території.

Поки невідомо, як поведуть себе нові потоки лави, але більш імовірно, що вони зіллються з руслом попереднього.

Розпечена маса поглинула вже понад тисячу будівель. Втім, у цих цифрах не розрізняють житлові будинки та інші господарські споруди. Кореспондентка DW на острові розповідає, що попіл з вулкана вкриває все навколо і на значній відстані від гори.

Another day of volcanic ashes hailing down on us. Today we finally found umbrellas to protect ourselves a bit. #CumbreVieja pic.twitter.com/J92sAwL4mm