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У вулкана на Канарах открылась новая трещина, появились два новых потока лавы

Пятница, 1 октября 2021, 17:22

Ночью 1 октября у вулкана Кумбре-Вьеха на острове Ла-Пальма, который извергается уже почти две недели, открылась новая трещина.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

В Институте геологии (IGME) сообщили, что новая трещина открылась около 2:20 ночи, образовав два новых потока лавы. Сообщается, что они гораздо меньше предыдущих.

Это уже третья трещина и, учитывая основной кратер - четвертый источник извержения лавы. До сих пор больше всего лавы извергалось из трещины, которая открылась на прошлой неделе.

Один из потоков лавы, который двинулся к северу от основного, угрожает городу Лос-Льянос-де-Аридане, крупнейшему на острове. Жителей соседнего с ним Тодоке эвакуировали вскоре после начала извержения, поток лавы поглотил большую часть его территории.

Пока неизвестно, как поведут себя новые потоки лавы, но более вероятно, что они сольются с руслом предыдущего.

Раскаленная масса поглотила уже более тысячи зданий. Впрочем, в этих цифрах не различают жилые дома и другие хозяйственные постройки. Корреспондент DW на острове рассказывает, что пепел из вулкана покрывает все вокруг и на значительном расстоянии от горы.

Напомним, поздно вечером 28 сентября поток лавы достиг океана и с тех пор, застывая, постепенно увеличивает площадь острова. Лава уже покрыла площадь, превышающую 25 футбольных полей.

На пресс-конференции в пятницу региональный лидер Ангел Виктор Торрес сказал, что вулкан извергнул уже 80 млн кубометров лавы. Это примерно вдвое больше, чем во время извержения вулкана Тенегия в 1971 году.

Министр сельского хозяйства, рыбалки и продовольствия пообещал помощь фермерам, чьи банановые плантации уничтожил поток лавы или которые иным образом пострадали в результате извержения.

Ранее руководитель местного правительства заявил, что в результате извержения Канары потеряют примерно треть урожая бананов, от которого сильно зависит местная экономика.

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Испания стихийные бедствия
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