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У Польщі партія влади зберігає першість у рейтингах, але програла би великому блоку опозиції 

Неділя, 10 жовтня 2021, 17:40

Правляча партія "Право і справедливість" та їхні союзники "Солідарна Польща" зберігають першість у рейтингу, але опозиційні сили мають шанс випередити їх, якщо б пішли на вибори одним блоком.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet, про це свідчать результати соцопитування компанії IBRIS на замовлення Polsat.

"Об’єднана правиця" (ПіС і "Солідарна Польща") підтримують 34,3% респондентів. З цим показником вони випереджують другу партію в рейтингу на близько 13%, хоча й втратили 2,2% підтримки, порівняно з вересневим опитуванням. 

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"Громадянську платформу", очолювану Дональдом Туском, підтримують 21,6% опитаних - на 1,4% менше, ніж за результатами попереднього дослідження. 

На третій позиції - партія Польща 2050 Шимона Головні з підтримкою 10,5%, які теж втратили 0,8%. Крім них, до Сейму пройшли би Конфедерація (8,4%), Ліві (8%) та PSL (5,4%).

При цьому, рекордна кількість респондентів не визначились, за кого би голосували - 11,7%, на майже два процентних пункти більше, ніж в попередньому опитуванні. 

Респондентів запитали також про вибір у випадку, якби опозиційні партії йшли на вибори одним блоком.

Першим варіантом подали варіант широкої коаліції - з "Громадянською платформою", "Польщею 2050", Лівими та PSL. Такий блок готові були б підтримати 41,3%, трохи менше, ніж сумарна підтримка кожної окремої сили. За "Об’єднану правицю" в такому разі голосували б 36,4%, а підтримка "Конфедерації" зросла би до 9,8%.

Другим сценарієм запропонували менші об’єднання: "Громадянської платформи" з Лівими та "Польщі 2050" з PSL і "Порозумінням". Перші в такому разі отримали б 25,8%, другі - 14%. 

Обидва такі сценарії збільшують частку респондентів, які не знають, за кого б голосували - до 12,5% та 15,2% відповідно. 


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Польща
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