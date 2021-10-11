Лідери Німеччини та Франції після переговорів із Зеленським подзвонили Путіну

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануелем Макроном провели телефонні переговори із президентом РФ Владіміром Путіним щодо можливості проведення зустрічі у нормандському форматі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті Кремля.

"Лідери доручили своїм політрадникам і зовнішньополітичним відомствам інтенсифікувати контакти і роботу за лінією "нормандської четвірки". Міністри закордонних справ будуть вести справу до проведення в цьому форматі зустрічі на своєму рівні. Домовлено також продовжити відповідними каналами вивчення передумов до можливої організації, в разі доцільності, і "нормандського саміту", - йдеться у заяві.

Меркель та Макрон раніше у понеділок провели переговори по відеозвязку із президентом України Володимиром Зеленським щодо активізації переговорів по Донбасу та підготовки саміту у нормандському форматі.

Раніше повідомлялося, що Україна виступає за те, щоб зустріч лідерів Нормандського формату відбулася до закінчення каденції Меркель.

Меркель залишатиметься на посаді канцлера до обрання нового канцлера у Бундестазі. Прогнозують, що коаліційні переговори в Німеччині можуть тривати до Різдва.

Нагадаємо, у серпні Росія внесла у санкційний список главу МЗС України Дмитра Кулебу, він назвав це помстою за Кримську платформу.

Крім того, Росія запровадила санкції проти секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова.

Німеччина заявила, що російські санкції проти Кулеби не є перепоною для проведення зустрічей у "нормандському форматі" на рівні міністрів.

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