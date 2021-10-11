Лидеры Германии и Франции после переговоров с Зеленским позвонили Путину

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности проведения встречи в нормандском формате.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Кремля.

"Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четвёрки". Министры иностранных дел будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своём уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации в случае целесообразности и "нормандского" саммита", - говорится в заявлении.

Меркель и Макрон ранее в понедельник провели переговоры по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским по активизации переговоров по Донбассу и подготовке саммита в нормандском формате.

Ранее сообщалось, что Украина выступает за то, чтобы встреча лидеров Нормандского формата состоялась до окончания каденции Меркель.

Меркель будет оставаться на посту канцлера до избрания нового главы правительства в Бундестаге. Прогнозируют, что коалиционные переговоры в Германии могут продолжаться до Рождества.

Напомним, в августе Россия внесла в санкционный список главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, он назвал это местью за Крымскую платформу.

Кроме того, Россия ввела санкции против секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Германия заявила, что российские санкции против Кулебы не являются препятствием для проведения встреч в Нормандском формате на уровне министров.

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