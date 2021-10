В ЄС привітали ухвалення закону про статус НАБУ

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас привітав ухвалення Верховною радою законопроєкту щодо змін до законодавства про Національне антикорупційне бюро України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я вітаю сьогоднішнє прийняття змін до закону про НАБУ як позитивний крок на порядку денному української антикорупційної реформи.

Представництво ЄС в Україні готове підтримати прозорий процес відбору нового директора НАБУ на основі заслуг" - написав Маасікас у Twitter.

