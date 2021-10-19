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В ЄС привітали ухвалення закону про статус НАБУ

Вівторок, 19 жовтня 2021, 17:32

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас привітав ухвалення Верховною радою законопроєкту щодо змін до законодавства про Національне антикорупційне бюро України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я вітаю сьогоднішнє прийняття змін до закону про НАБУ  як позитивний крок на порядку денному української антикорупційної реформи.

Представництво ЄС в Україні готове підтримати прозорий процес відбору нового директора НАБУ на основі заслуг" - написав Маасікас у Twitter.

Верховна рада у вівторок ухвалила у другому читанні законопроект, за яким  директора Національного антикорупційного бюро України має призначати та звільняти з посади Кабінет міністрів України. За ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність з вимогами Конституції України" (реєстраційний номер 5459-1) проголосували 304 народних депутати України. В конкурсній комісії мають бути представники міжнародних та іноземних організацій.

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