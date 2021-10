В ЕС приветствовали принятие закона о статусе НАБУ

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас приветствовал принятие Верховной Радой законопроекту об изменениях в законодательство о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я приветствую сегодняшнее принятие изменений в закон о НАБУ как позитивный шаг в повестке дня украинской антикоррупционной реформы.

Представительство ЕС в Украине готово поддержать прозрачный процесс отбора нового директора НАБУ на основе заслуг "- написал Маасикас в Twitter.

I welcome today’s adoption of amendments to the NABU law by @verkhovna_rada as a positive step on Ukraine’s anti-corruption reform agenda. @EUDelegationUA stands ready to support a transparent, merit-based selection process for a new NABU director.