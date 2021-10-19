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В ЕС приветствовали принятие закона о статусе НАБУ

Вторник, 19 октября 2021, 17:32

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас приветствовал принятие Верховной Радой законопроекту об изменениях в законодательство о Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я приветствую сегодняшнее принятие изменений в закон о НАБУ как позитивный шаг в повестке дня украинской антикоррупционной реформы.

Представительство ЕС в Украине готово поддержать прозрачный процесс отбора нового директора НАБУ на основе заслуг "- написал Маасикас в Twitter.

Верховная Рада во вторник приняла во втором чтении законопроект, по которому директора Национального антикоррупционного бюро Украины должен назначать и освобождать от должности Кабинет министров Украины. За принятие закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения статуса Национального антикоррупционного бюро Украины в соответствие с требованиями Конституции Украины" (регистрационный номер 5459-1) проголосовали 304 народных депутата Украины. В конкурсной комиссии должны быть представители международных и иностранных организаций.

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