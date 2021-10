Зеленський обговорив із главою Пентагону ситуацію в Криму і на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном обговорив поглиблення практичної взаємодії між країнами та безпекову ситуацію в Криму і на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву Офісу президента.

Зеленський відзначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

Співрозмовники обговорили актуальні питання взаємодії України з НАТО та подальшої підтримки з боку США на шляху реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави.

"Міністра оборони Сполучених Штатів було поінформовано про заходи, які вживаються для реформування українського сектору безпеки й оборони, включно з вітчизняною оборонною промисловістю, відповідно до стандартів НАТО з метою якнайшвидшого досягнення критеріїв членства в Альянсі", - зазначили в ОП.

Остін після зустрічі із Зеленським написав у Twitter, що США разом із союзниками "залишаються відданими підтримці права України вирішувати власну майбутню зовнішню політику, вільну від стороннього впливу".

My sincere thanks to President @ZelenskyyUa for hosting me in Kyiv today. Together with our allies, we remain committed to supporting Ukraine’s right to decide its own future foreign policy, free from outside influence. pic.twitter.com/7UiJ57KehH