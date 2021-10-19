Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Зеленський обговорив із главою Пентагону ситуацію в Криму і на Донбасі

Вівторок, 19 жовтня 2021, 18:37

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном обговорив поглиблення практичної взаємодії між країнами та безпекову ситуацію в Криму і на Донбасі.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву Офісу президента.

Зеленський відзначив, що Україна намагається активізувати роботу всіх переговорних форматів задля досягнення миру на сході та відновлення суверенітету й територіальної цілісності.

Співрозмовники обговорили актуальні питання взаємодії України з НАТО та подальшої підтримки з боку США на шляху реалізації євроатлантичних прагнень нашої держави.

"Міністра оборони Сполучених Штатів було поінформовано про заходи, які вживаються для реформування українського сектору безпеки й оборони, включно з вітчизняною оборонною промисловістю, відповідно до стандартів НАТО з метою якнайшвидшого досягнення критеріїв членства в Альянсі", - зазначили в ОП.

Остін після зустрічі із Зеленським написав у Twitter, що США  разом із союзниками "залишаються відданими підтримці права України вирішувати власну майбутню зовнішню політику, вільну від стороннього впливу".

Нагадаємо, днями прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що вступ України до НАТО - це найгірший сценарій для Росії.

У відповідь глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначив, що Україну не цікавить думка Росії щодо вступу в НАТО.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Зеленський США
powered by lun.ua

Статті

Від проривів до відкатів: що відбувається із виконанням Угоди про асоціацію

Понад чверть зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, Україною виконано повністю. Однак щодо ще однієї чверті завдань робота навіть не розпочиналася.
19 жовтня 2021 — Любов Акуленко, Український центр європейської політики

Секрети "відкритого неба": що змінить та чим загрожує авіаційна угода з ЄС

Яких змін варто чекати у авіасполученні України з ЄС? А також: які ризики несе "відкрите небо" для української авіації?
19 жовтня 2021 — Андрій Гук, для Європейської правди

Парк антикорупційного періоду: чого досягли НАЗК, НАБУ, САП та інші

Діяльність антикорупційних органів - знову у центрі уваги як міжнародників (яким Зеленський обіцяв завершити конкурс на главу САП), так і політиків. Але чи є реальні результати їхньої роботи?
19 жовтня 2021 — Європейська правда