"Це найгірший сценарій": у Путіна погрожують наслідками у разі вступу України до НАТО

Прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков заявив, що вступ України до Північноатлантичного альянсу - це найгірший сценарій для Росії.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ТАСС.

"Це сценарій, який виходить за червоні лінії національних інтересів Росії. Це той сценарій, який може змусити Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки", - сказав Пєсков.

Він додав, що Росія "нікому не загрожує і не є джерелом небезпеки". "Ми дуже велика і дуже сильна країна, яка шукає партнерів", - сказав він.

За його словами, пересування російських військ до кордону України проводились під час "масованих навчань НАТО, що проходили біля російського кордону".

"Весь час говорять про концентрацію російських військ, а про концентрацію військ НАТО - ніхто", - сказав він.

Нагадаємо, генсек НАТО заявив, що на саміті в Мадриді наступного року союзники підтвердять незмінну підтримку України та Грузії і рішення про їх майбутнє членство в Альянсі.