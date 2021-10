У Франції через шквальний вітер зупиняли поїзди, знеструмлені близько 250 тисяч домівок 

На півночі Франції через шквальний вітер близько 250 тисяч домівок залишились без електропостачання, а поїзди на низці ліній у ранкові години зупиняли через численні випадки падіння гілок і дерев на колії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro/AFP.

У районах біля узбережжя Нормандії пориви вітру в ніч з 20 на 21 жовтня подекуди сягали 175 км/год. За першими оцінками оператора електромережі Enedis, без постачання залишилися 250 тисяч домівок.

На шосту годину ранку метеорологи повідомляли про пориви до 109 км/год у Парижі та ще більшої сили у Шампані. У Руані найсильніші шквали складали 122 км/год, у приморському Гаврі - 150 км/год.

France Bleu повідомляє, що у комуні Плозве у Бретані, на океанському узбережжі, є пошкоджені будинки. У тому числі зірвало покрівлю з мерії, а один приватний будинок повністю зруйнований.

Мер Жиль Керезеон розповів, що такого шторму у місті не пригадують. У містечку Ландерно затопило набережні та найближчі до води магазини.

Через падіння гілок на колії вранці тимчасово зупиняли рух регіональних електричок на низці ліній RER в столичному регіоні Іль-де-Франс.

Швидкісні поїзди оператора SNCF зовсім зупинили рух у Нормандії на початку ранку, рекомендувавши людям не планувати поїздки на найближчий час.

🔴Tempête Aurore

Le trafic est totalement interrompu sur les lignes normandes jusqu'à 10h00 et sera fortement perturbé jusqu'à la fin de la matinée. Nous vous invitons à reporter autant que possible votre voyage et à vous tenir informé sur l'état du trafic. pic.twitter.com/a2FQVyYysk