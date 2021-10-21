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У Франції через шквальний вітер зупиняли поїзди, знеструмлені близько 250 тисяч домівок 

Четвер, 21 жовтня 2021, 11:55

На півночі Франції через шквальний вітер близько 250 тисяч домівок залишились без електропостачання, а поїзди на низці ліній у ранкові години зупиняли через численні випадки падіння гілок і дерев на колії. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Le Figaro/AFP.

У районах біля узбережжя Нормандії пориви вітру в ніч з 20 на 21 жовтня подекуди сягали 175 км/год. За першими оцінками оператора електромережі Enedis, без постачання залишилися 250 тисяч домівок. 

На шосту годину ранку метеорологи повідомляли про пориви до 109 км/год у Парижі та ще більшої сили у Шампані. У Руані найсильніші шквали складали 122 км/год, у приморському Гаврі - 150 км/год. 

France Bleu повідомляє, що у комуні Плозве у Бретані, на океанському узбережжі, є пошкоджені будинки. У тому числі зірвало покрівлю з мерії, а один приватний будинок повністю зруйнований. 

 
AFP - Fred Tanneau

Мер Жиль Керезеон розповів, що такого шторму у місті не пригадують. У містечку Ландерно затопило набережні та найближчі до води магазини. 

Через падіння гілок на колії вранці тимчасово зупиняли рух регіональних електричок на низці ліній RER в столичному регіоні Іль-де-Франс. 

Швидкісні поїзди оператора SNCF зовсім зупинили рух у Нормандії на початку ранку, рекомендувавши людям не планувати поїздки на найближчий час. 

"Через сильні пориви вітру і падіння дерев ускладнено рух поїздів в Іль-де-Франс, Нормандії, в Північному регіоні та Лотарингії", - попередив у своєму Twitter міністр транспорту Жан-Батіст Джеббарі. 

У половині департаментів на півночі країни, в тому числі у Парижі, оголосили помаранчевий рівень попередження і на день 21 жовтня, очікують сильні вітри та зливи.

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Франція стихійні лиха
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