Во Франции из-за шквального ветра останавливали поезда, обесточены около 250 тысяч домов

На севере Франции из-за шквального ветра около 250 000 домов остались без электроснабжения, а поезда на ряде линий в утренние часы останавливали из-за многочисленных случаев падения веток и деревьев на пути.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

В районах у побережья Нормандии порывы ветра в ночь с 20 на 21 октября местами достигали 175 км/ч. По первым оценкам оператора электросети Enedis, без снабжения остались 250 000 домов.

На шесть часов утра метеорологи сообщали о порывах до 109 км/ч в Париже и еще большей силы в Шампани. В Руане самые сильные шквалы составляли 122 км/ч, в приморском Гавре - 150 км/ч.

France Bleu сообщает, что в коммуне Плозве в Бретани, на океанском побережье, есть поврежденные дома. В том числе сорвало кровлю из мэрии, а один частный дом полностью разрушен.

Мэр Жиль Керезеон рассказал, что шторма такой силы в городе не помнят. В городе Ландерно затопило набережные и ближайшие к воде магазины.

Из-за падения веток на пути утром временно останавливали движение региональных электричек на ряде линий RER в столичном регионе Иль-де-Франс.

Скоростные поезда оператора SNCF совсем остановили движение в Нормандии в начале утра, рекомендовав людям не планировать поездки на ближайшее время.

🔴Tempête Aurore

Le trafic est totalement interrompu sur les lignes normandes jusqu'à 10h00 et sera fortement perturbé jusqu'à la fin de la matinée. Nous vous invitons à reporter autant que possible votre voyage et à vous tenir informé sur l'état du trafic. pic.twitter.com/a2FQVyYysk