Во Франции из-за шквального ветра останавливали поезда, обесточены около 250 тысяч домов

На севере Франции из-за шквального ветра около 250 000 домов остались без электроснабжения, а поезда на ряде линий в утренние часы останавливали из-за многочисленных случаев падения веток и деревьев на пути.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

В районах у побережья Нормандии порывы ветра в ночь с 20 на 21 октября местами достигали 175 км/ч. По первым оценкам оператора электросети Enedis, без снабжения остались 250 000 домов.

На шесть часов утра метеорологи сообщали о порывах до 109 км/ч в Париже и еще большей силы в Шампани. В Руане самые сильные шквалы составляли 122 км/ч, в приморском Гавре - 150 км/ч.

France Bleu сообщает, что в коммуне Плозве в Бретани, на океанском побережье, есть поврежденные дома. В том числе сорвало кровлю из мэрии, а один частный дом полностью разрушен.

AFP - Fred Tanneau

Мэр Жиль Керезеон рассказал, что шторма такой силы в городе не помнят. В городе Ландерно затопило набережные и ближайшие к воде магазины.

Из-за падения веток на пути утром временно останавливали движение региональных электричек на ряде линий RER в столичном регионе Иль-де-Франс.

Скоростные поезда оператора SNCF совсем остановили движение в Нормандии в начале утра, рекомендовав людям не планировать поездки на ближайшее время.

🔴Tempête Aurore

Le trafic est totalement interrompu sur les lignes normandes jusqu'à 10h00 et sera fortement perturbé jusqu'à la fin de la matinée. Nous vous invitons à reporter autant que possible votre voyage et à vous tenir informé sur l'état du trafic. pic.twitter.com/a2FQVyYysk — SNCF NOMAD TRAIN (@train_nomad) October 21, 2021

"Из-за сильных порывов ветра и падения деревьев затруднено движение поездов в Иль-де-Франс, Нормандии, в Северном регионе и Лотарингии", - предупредил в своем Twitter министр транспорта Жан-Батист Джеббари.

En raison de fortes rafales de vent, des chutes d’arbres perturbent le trafic des trains en Ile-de-France, en Normandie, dans le Nord et en Lorraine.



Renseignez-vous sur les trains qui circulent avant de vous rendre en gare, et restez prudents. — Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) October 21, 2021

В половине департаментов на севере страны, в том числе в Париже, объявили оранжевый уровень предупреждения и на день 21 октября, ожидают сильный ветер и ливни.