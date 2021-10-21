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Во Франции из-за шквального ветра останавливали поезда, обесточены около 250 тысяч домов

Четверг, 21 октября 2021, 11:55

На севере Франции из-за шквального ветра около 250 000 домов остались без электроснабжения, а поезда на ряде линий в утренние часы останавливали из-за многочисленных случаев падения веток и деревьев на пути.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Le Figaro.

В районах у побережья Нормандии порывы ветра в ночь с 20 на 21 октября местами достигали 175 км/ч. По первым оценкам оператора электросети Enedis, без снабжения остались 250 000 домов.

На шесть часов утра метеорологи сообщали о порывах до 109 км/ч в Париже и еще большей силы в Шампани. В Руане самые сильные шквалы составляли 122 км/ч, в приморском Гавре - 150 км/ч.

France Bleu сообщает, что в коммуне Плозве в Бретани, на океанском побережье, есть поврежденные дома. В том числе сорвало кровлю из мэрии, а один частный дом полностью разрушен.

 
AFP - Fred Tanneau

Мэр Жиль Керезеон рассказал, что шторма такой силы в городе не помнят. В городе Ландерно затопило набережные и ближайшие к воде магазины.

Из-за падения веток на пути утром временно останавливали движение региональных электричек на ряде линий RER в столичном регионе Иль-де-Франс.

Скоростные поезда оператора SNCF совсем остановили движение в Нормандии в начале утра, рекомендовав людям не планировать поездки на ближайшее время.

"Из-за сильных порывов ветра и падения деревьев затруднено движение поездов в Иль-де-Франс, Нормандии, в Северном регионе и Лотарингии", - предупредил в своем Twitter министр транспорта Жан-Батист Джеббари.

В половине департаментов на севере страны, в том числе в Париже, объявили оранжевый уровень предупреждения и на день 21 октября, ожидают сильный ветер и ливни.

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Франция стихийные бедствия
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