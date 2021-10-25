Як мігранти стали зброєю Лукашенка і чи є вони загрозою для України

Лукашенко продовжує атакувати Євросоюз мігрантами з Іраку, Сирії та Афганістану і має на це підтримку Кремля.

З приходом холодів ситуація з мігрантами перетворюється на справжню гуманітарну катастрофу. Кількість смертей на кордоні зростає - і знайти вихід з цієї ситуації ЄС поки не може.

Втім, міграційна криза збільшує ставки і для білоруського режиму: країна ризикує перетворитися на "відстійник" мігрантів, які не змогли потрапити у ЄС і не збираються їхати додому.

Про те, як ця ситуація може вплинути на Україну читайте в статті експертки Європейської експертної асоціації Марії Авдєєвої та редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Шантаж мігрантами: чи омине Україну гібридна атака Лукашенка.

Міграційна криза почалася ще влітку, коли, у відповідь на нову хвилю санкцій, Лукашенко заявив, що Білорусь більше не буде стримувати спроби нелегальних мігрантів потрапити до країн ЄС.

Фактично режим Лукашенка вдається до прямого шантажу, перетворивши Білорусь на країну-трафікера та значно розширивши список країн, громадяни яких можуть в'їздити в Білорусь без віз, включивши в нього Іран, Пакистан, ПАР, Єгипет і Йорданію.

Принципова відмінність "білоруського транзиту" від всіх інших шляхів, якими мігранти потрапляють до Євросоюзу - у тому, що цей маршрут створений державою і працює за підтримки білоруської влади.

Такий маршрут економічно вигідний для Мінська: підтримка одного нелегального мігранта приносить до 4 тисяч євро.

Сам Лукашенко поки демонструє впевненість, що його шантаж працює.

У Польщі схвильовані ситуацією на кордоні з Білоруссю. Вона стає все більш напруженою, оскільки з кожного боку кордону є озброєні люди, що суттєво збільшує ризик провокацій.

Польща звинувачує прикордонні служби Білорусі у використанні зброї, щоправда, поки лише холостими патронами, а також в імітації метання гранат і фізичному пошкодженні прикордонної огорожі.

Щоб реагувати на нові виклики, Варшава не тільки фізично посилює захист кордону, а й змінює законодавство.

Попри всі старання Польщі та Литви, частині мігрантів все ж вдається досягти омріяної Німеччини.

Кількість мігрантів, які нелегально потрапили до Німеччини через білоруський маршрут, постійно збільшується. Найчастіше кордон з Німеччиною нелегально перетинають молоді чоловіки з Іраку і Сирії.

У відповідь на дії Лукашенка ЄС готує п'ятий пакет санкцій, який може бути прийнятий у листопаді. Тема санкцій і міграційної кризи стала головною і на саміті в Брюсселі 22 жовтня.

Чи створює міграційна криза загрози для України? Чи можливо, що Лукашенко спрямує хвилю мігрантів до нашого кордону? Більше деталей про міграційну кризу в Євросоюзі, що підтримується режимом Білорусі за участю Кремля читайте в матеріалі Марії Авдєєвої та Юрія Панченка Шантаж мігрантами: чи омине Україну гібридна атака Лукашенка.